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В Горроще неизвестный разбил припаркованный автомобиль
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая, в 23:47 в ЖК на улице Шевченко. Хозяева разбитого автомобиля ищут очевидцев.

В Горроще неизвестный разбил припаркованный автомобиль. Видео с камер видеонаблюдения выложили в сеть жильцы близлежащего дома.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая, в 23:47 в ЖК на улице Шевченко. Автор поста отметил, что мужчина пришел со стороны улицы Высоковольтной и сильно повредил машину, припаркованную во дворе. На видео видно, что лицо злоумышленник закрыл маской.

Вначале мужчина повредил лакокрасочное покрытие автомобиля, затем ногой сломал боковое зеркало. После этого он забрался на капот, несколько раз ногой ударил лобовое стекло и попрыгал на крыше.

Хозяева разбитого автомобиля ищут очевидцев. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проводят проверку.

Видео Константина Деева