Полиция проводит проверку после сообщения о разбитом автомобиле в Горроще

В ночь с 10 на 11 мая в одном из дворов на улице Шевченко неизвестный повредил припаркованный автомобиль.

Полиция проводит проверку после сообщения о разбитом автомобиле в Горроще. Об этом РЗН, инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что владелец машины обращался в полицию, его заявление зарегистрировано. Лицо, повредившее автомобиль, установили. Проводится проверка.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая в одном из дворов на улице Шевченко неизвестный повредил припаркованный автомобиль. Момент попал на видео.