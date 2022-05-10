РБК сообщил, что глава Росстата стал основным кандидатом на пост губернатора Рязанской области

Отмечается, что Малков может претендовать на любое губернаторское кресло, но есть вероятность, что он займет именно пост главы Рязанской области.

Глава Росстата Павел Малков может покинуть должность. Он стал основным кандидатом на губернатора Рязанской области, передает РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что Малков может претендовать на любое губернаторское кресло, но есть вероятность, что он займет именно пост главы Рязанской области. Источник отметил, что возможны также и другие варианты.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Позже стало известно, что пост главы региона может занять руководитель Росстата Павел Малков.

Указ о его назначении на должность врио губернатора подписал Владимир Путин.