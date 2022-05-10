Малков попросил у президента месяц, чтобы разобраться с проблемами региона

Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малкин попросил у Владимира Путина месяц, чтобы разобраться с проблемами региона. Об этом говорится на сайте Кремля.

Во вторник, 10 мая, Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.

На совещании Малков сообщил, что необходимо разобраться с проблемами, которые волнуют людей и точечно начать их решать. Он заявил, что люди — это главный приоритет.

«Будем разрабатывать стратегию развития региона, некое видение, как он должен быть позиционирован сейчас в современных экономических реалиях. Я думаю, что на это уйдет примерно месяц. Если будет оказано доверие, готов доложить об этих предложениях», — сказал Малков.

Путин выразил надежду, что врио губернатора «основательно погрузится» в проблемы региона.

Ранее стало известно, что Николай Любимов не будет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок.

Отмечается, что выборы в регионе пройдут в единый день голосования.