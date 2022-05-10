Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
16°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 22:26
Нал. EUR 0 / 10000 22:26
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
Вчера 14:00
1 302
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 008
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 178
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
11 710
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Малков попросил у президента месяц, чтобы разобраться с проблемами региона
Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малкин попросил у Владимира Путина месяц, чтобы разобраться с проблемами региона. Об этом говорится на сайте Кремля.

Во вторник, 10 мая, Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Рязанской области.

На совещании Малков сообщил, что необходимо разобраться с проблемами, которые волнуют людей и точечно начать их решать. Он заявил, что люди — это главный приоритет.

«Будем разрабатывать стратегию развития региона, некое видение, как он должен быть позиционирован сейчас в современных экономических реалиях. Я думаю, что на это уйдет примерно месяц. Если будет оказано доверие, готов доложить об этих предложениях», — сказал Малков.

Путин выразил надежду, что врио губернатора «основательно погрузится» в проблемы региона.

Ранее стало известно, что Николай Любимов не будет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок.

Отмечается, что выборы в регионе пройдут в единый день голосования.