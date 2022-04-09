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Полиция проводит проверку после конфликта охранника с подростком в ТЦ «Еж»
Проверка проводится ОМВД России по Железнодорожному району, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция 7 апреля начала проверку после инцидента, который произошел в рязанском торговом центре. Проверка проводится ОМВД России по Железнодорожному району, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Случай также прокомментировала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова на своей странице «ВКонтакте».

«На данный момент известно, что инцидент произошел пару дней назад и правоохранительные органы уже проводят по нему проверку. Но здесь есть вопросы не только правового характера, но и морально-этического», — написала она.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором охранник в ходе конфликта применил физическую силу к подростку. Инцидент произошел в ТЦ «Еж».