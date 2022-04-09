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В Минздраве развенчали миф об отрезвляющем действии кофеина
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем. Об этом он сообщил РИА Новости.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что кофеин не оказывает отрезвляющего действия при взаимодействии с алкоголем. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья», — отметил нарколог.

Он добавил, что кофеин не отрезвляет: вещество не оказывает влияния на метаболизм алкоголя печенью и не понижает концентрацию алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе. Кроме того, по словам Брюна, употребление спиртного и кофе одновременно повышает риск смерти от остановки сердца, так как происходит перевозбуждение нервной системы.

Напомним, ранее стало известно, что цена кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%.