В России до 45% подорожают товары Nestle и Unilever

Компании Nestle и Unilever заявили о повышении цен на свои товары с 1 апреля. Об этом во вторник, 22 марта,
Так, стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20-30%, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25%. Также производитель планирует повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20 до 30%, повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции.
Как утверждает изготовитель, в марте компания столкнулась с изменением рыночной ситуации и логистическими сложностями при поставках продукции, сырья и упаковки.
Что касается продукции компании Unilever, их товары подорожают от 10 до 45%. Ценник также поднимется с 1 апреля.
Unilever занимается производством пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого: Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие.