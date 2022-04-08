Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
12°
Сбт, 09
11°
Вск, 10
13°
ЦБ USD 74.85 -1.4 09/04
ЦБ EUR 81.71 -1.58 09/04
Нал. USD 65.00 / 78.00 16:40
Нал. EUR 72.00 / 85.00 16:40
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
2 431
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
10 986
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
7 023
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
18 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
К месту погребения прошла процессия в сопровождении почетного караула. После отслужили литию и дали последний салют.

В пятницу, 8 апреля, Москве на Новодевичьем кладбище похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом передает РИА Новости.

К месту погребения прошла процессия в сопровождении почетного караула. После отслужили литию и дали последний салют.

На церемонии присутствовали политики и близкие Жириновского.

С лидером ЛДПР простились в Колонном зале Дома союзов. На церемонию приехали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и другие политики.

Отпевание провел патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля на 76 году жизни. В начале февраля его госпитализировали с коронавирусом.