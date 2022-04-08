Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
К месту погребения прошла процессия в сопровождении почетного караула. После отслужили литию и дали последний салют.
В пятницу, 8 апреля, Москве на Новодевичьем кладбище похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом передает РИА Новости.
К месту погребения прошла процессия в сопровождении почетного караула. После отслужили литию и дали последний салют.
На церемонии присутствовали политики и близкие Жириновского.
С лидером ЛДПР простились в Колонном зале Дома союзов. На церемонию приехали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и другие политики.
Отпевание провел патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
Напомним, Жириновский скончался 6 апреля на 76 году жизни. В начале февраля его госпитализировали с коронавирусом.