Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

К месту погребения прошла процессия в сопровождении почетного караула. После отслужили литию и дали последний салют.

В пятницу, 8 апреля, Москве на Новодевичьем кладбище похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом передает РИА Новости.

К месту погребения прошла процессия в сопровождении почетного караула. После отслужили литию и дали последний салют.

На церемонии присутствовали политики и близкие Жириновского.

С лидером ЛДПР простились в Колонном зале Дома союзов. На церемонию приехали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и другие политики.

Отпевание провел патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля на 76 году жизни. В начале февраля его госпитализировали с коронавирусом.