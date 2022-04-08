Путин простился с Владимиром Жириновским

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

Президент Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT .

Президент России пришел на церемонию прощания с букетом красных роз. Прощание прошло с участием гвардейцев президентского полка, передает РИА Новости .

Прощание с Жириновским началось с 11:00 в пятницу, 8 апреля, в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Ранее патриарх Кирилл провел отпевание в храме Христа Спасителя.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии запланировано на 14:00.

Напомним, политик скончался 6 апреля после продолжительной болезни.