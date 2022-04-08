В ВОЗ предупредили о самом заразном штамме коронавируса XE
Заразность нового штамма выше на 10% в сравнении с вариантом «омикрона» ВА.2.
В ВОЗ предупредили о самом заразном штамме коронавируса XE. Об этом пишет
По словам экспертов Всемирной организации здравоохранения, заразность нового штамма выше на 10% в сравнении с вариантом «омикрона» ВА.2. Для боле полной картины требуются дальнейшие исследования.
ВОЗ отметила, что продолжает наблюдение за рекомбинантными вариантами COVID-19 и их влияния на здоровья людей.
Ранее опасность нового варианта ковида оценили в Роспотребнадзоре.