В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ

Ранее в СМИ сообщили, что в Великобритании появился новый штамм коронавируса XE.

Специалист Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о том, опасен ли новый вариант коронавируса Х. Е. Об этом передает РИА Новости .

Ранее в СМИ сообщили, что в Великобритании появился новый штамм коронавируса XE. Хафизов пояснил, что сейчас специалисты выделяют три линии коронавируса: XD, XE и XF. По его словам, XD и XF — это соединение вариантов «дельта» и сублинии «омикрона» BA.1, а линия XE — соединение вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2, в котором большая часть принадлежат «стелс-омикрону».

По словам ученого, у XE нет свойств, которые могут вызвать подъем заболеваемости. Тем не менее, он отметил, что новая мутация может быть более заразной, чем начальный вариант BA.2 — самый заразный за всю пандемию.