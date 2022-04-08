В Рязани три недели подряд растут цены на продукты

Уже третью неделю подряд мы наблюдаем за ценами на примере одного магазина «Пятерочка». Корреспондент РЗН. инфо снова посетил сетевой магазин и сравнил цены за неделю, с 31 марта по 7 апреля.
Подорожали за это время следующие продукты: килограмм картофеля раннего с 89,99 до 97,74 рублей; свекла с 54,99 до 62,59 рублей; лук репчатый стоил 49,99 рублей, теперь же — 59,99 рублей; масло сливочное от «Экомилк» со 179,99 до 184,99 рублей и «Лебедяньмолоко» со 139,99 до 149,99 рублей; тушка курицы со 149,99 до 154,99 рублей; туалетная бумага трехслойная четыре рулона от «Tolli Lux» с 89,99 до 94,99 рублей; подсолнечное масло «Благо» со 124,99 до 137,99 рублей; килограмм сахара с 79,99 до 83,99 рублей; крупа гречневая с 81,99 до 90,19 рублей.
С 31 марта по 7 апреля подешевели: капуста белокачанная со 103,19 до 101,49 рублей; кефир от «Простоквашино» 930 мл с 99,99 до 95,99 рублей; масло сливочное от «Амки» со 131,99 до 129,99 рублей и от «Брест-Литовск» со 199,99 до 184,99 рублей; мука от «Makfa» с 77,49 до 69,99 рублей.
Не изменились в цене макароны, молоко, несколько видов сливочного масла, муки, кефира, туалетной бумаги и круп, творог, шоколадки. Соль за три недели так и не появилась на полках магазина.
Напомним, что ранее корреспондент РЗН. Инфо посещал магазин 24 марта и 31 марта.