Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
12°
Сбт, 09
11°
Вск, 10
14°
ЦБ USD 76.25 -6.35 08/04
ЦБ EUR 83.29 -7.31 08/04
Нал. USD 68.00 / 80.00 09:04
Нал. EUR 75.00 / 90.00 09:04
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
2 271
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
10 825
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
6 877
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
18 681
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани три недели подряд растут цены на продукты
Уже третью неделю подряд мы наблюдаем за ценами на примере одного магазина «Пятерочка»

Уже третью неделю подряд мы наблюдаем за ценами на примере одного магазина «Пятерочка». Корреспондент РЗН. инфо снова посетил сетевой магазин и сравнил цены за неделю, с 31 марта по 7 апреля.

Подорожали за это время следующие продукты: килограмм картофеля раннего с 89,99 до 97,74 рублей; свекла с 54,99 до 62,59 рублей; лук репчатый стоил 49,99 рублей, теперь же — 59,99 рублей; масло сливочное от «Экомилк» со 179,99 до 184,99 рублей и «Лебедяньмолоко» со 139,99 до 149,99 рублей; тушка курицы со 149,99 до 154,99 рублей; туалетная бумага трехслойная четыре рулона от «Tolli Lux» с 89,99 до 94,99 рублей; подсолнечное масло «Благо» со 124,99 до 137,99 рублей; килограмм сахара с 79,99 до 83,99 рублей; крупа гречневая с 81,99 до 90,19 рублей.

С 31 марта по 7 апреля подешевели: капуста белокачанная со 103,19 до 101,49 рублей; кефир от «Простоквашино» 930 мл с 99,99 до 95,99 рублей; масло сливочное от «Амки» со 131,99 до 129,99 рублей и от «Брест-Литовск» со 199,99 до 184,99 рублей; мука от «Makfa» с 77,49 до 69,99 рублей.

Не изменились в цене макароны, молоко, несколько видов сливочного масла, муки, кефира, туалетной бумаги и круп, творог, шоколадки. Соль за три недели так и не появилась на полках магазина.

Напомним, что ранее корреспондент РЗН. Инфо посещал магазин 24 марта и 31 марта.