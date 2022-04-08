В Рязани три недели подряд растут цены на продукты

Уже третью неделю подряд мы наблюдаем за ценами на примере одного магазина «Пятерочка»

Уже третью неделю подряд мы наблюдаем за ценами на примере одного магазина «Пятерочка». Корреспондент РЗН. инфо снова посетил сетевой магазин и сравнил цены за неделю, с 31 марта по 7 апреля.

Подорожали за это время следующие продукты: килограмм картофеля раннего с 89,99 до 97,74 рублей; свекла с 54,99 до 62,59 рублей; лук репчатый стоил 49,99 рублей, теперь же — 59,99 рублей; масло сливочное от «Экомилк» со 179,99 до 184,99 рублей и «Лебедяньмолоко» со 139,99 до 149,99 рублей; тушка курицы со 149,99 до 154,99 рублей; туалетная бумага трехслойная четыре рулона от «Tolli Lux» с 89,99 до 94,99 рублей; подсолнечное масло «Благо» со 124,99 до 137,99 рублей; килограмм сахара с 79,99 до 83,99 рублей; крупа гречневая с 81,99 до 90,19 рублей.

С 31 марта по 7 апреля подешевели: капуста белокачанная со 103,19 до 101,49 рублей; кефир от «Простоквашино» 930 мл с 99,99 до 95,99 рублей; масло сливочное от «Амки» со 131,99 до 129,99 рублей и от «Брест-Литовск» со 199,99 до 184,99 рублей; мука от «Makfa» с 77,49 до 69,99 рублей.

Не изменились в цене макароны, молоко, несколько видов сливочного масла, муки, кефира, туалетной бумаги и круп, творог, шоколадки. Соль за три недели так и не появилась на полках магазина.

Напомним, что ранее корреспондент РЗН. Инфо посещал магазин 24 марта и 31 марта.