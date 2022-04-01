Продолжаем следить за ростом цен в Рязани на примере одного магазина

Корреспондент РЗН. инфо вновь посетил сетевой магазин «Пятерочка» и сравнил цены за неделю, с 24 по 31 марта.

Цены на продукты первой необходимости в сети магазинов «Пятерочка» продолжают расти. Корреспондент РЗН. инфо вновь посетил сетевой магазин «Пятерочка» и сравнил цены за неделю, с 24 по 31 марта.

Свекла 24 марта стоила 47,89 рублей, 31 марта — 54,99 рублей. Также за неделю подорожало молоко: от «Простоквашино» 1,5 литра со 129,99 до 134,99 рублей; эта же марка 930 мл стоило 87,99 рублей, теперь же — 89,99 рублей; от «Эковакино» 3,4% 930 мл с 63,99 до 70,99 рублей; от «Молочной станции» 900 мл 3,4% стоило 67,99 рублей, сейчас — 74,99 рублей и 2,5% было 60,99 рублей, стало — 65,99 рублей.

Кроме того, подорожало сливочное масло от «Амки» со 129,99 до 131,99 рублей; от «Лебедяньмолоко» со 135,99 до 139,99 рублей и от «Вкуснотеево» с 226,99 до 234,99 рублей. Шоколад «Бабаевский» стоил 139,99 рублей, 31 марта — 149,99 рублей за 100 грамм. Крупа гречневая 900 грамм выросла с 79,49 до 81,99 рубля.

Значительно поднялись в цене с 24 по 31 марта: капуста белокочанная с 86,51 до 103,19 рублей; морковь с 47,29 до 58,59 рублей; лук репчатый с 21,89 до 49,99 рублей; кефир 930 мл от «Простоквашино» с 89,99 до 99,99 рублей; сливочное масло от «Брест-Литовск» со 188,99 до 199,99 рублей и от «Экомилк» со 169,99 до 179,99 рублей; тушка курицы со 135,99 до 149,99 рублей.

Подсолнечное масло «Слобода» выросло в цене на 50 рублейю Неделю назад оно стоило 169,99 рублей, сейчас же — 219,99 рублей. Подешевели: килограмм картофеля раннего со 103,49 до 89,99 рублей; молоко от «Простоквашино» 2,5% было 77,99 рублей, стало — 76,99 рублей; подсолнечное масло «Благо» со 137,99 до 124,99 рублей.

Не подорожали только яйца, макароны, туалетная бумага, ряд круп и шоколадок. За две недели, наконец-то, появился сахар на полках — килограмм стоит 79,99 рублей.

Напомним, что ранее корреспондент РЗН. инфо зафиксировал, как росли цены с 17 по 24 марта в этой же сети магазинов.