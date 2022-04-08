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Производитель компьютерной техники Acer объявил о прекращении деятельности в России
Решение связано с ситуацией на Украине.

Производитель компьютерной техники Acer объявил о прекращении деятельности в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Тайваньская компания временно прекратила работу на территории России из-за событий на Украине.

В компании отметили, что «внимательно следят за развитием событий».

Ранее сообщалось, что работу приостановили производитель микрочипов Intel и компания Bosch. Производитель электроники Sharp заявил, что приостановил отгрузку товара в Россию.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».