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Компания Bosch приостановила деятельность в России
Немецкая компания Bosch приостановила свою деятельность в России и заявила о прекращении производства запчастей для грузовиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Немецкая компания Bosch приостановила свою деятельность в России и заявила о прекращении производства запчастей для грузовиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Решение объясняется тем, что детали Bosch могли использоваться в «негражданских» целях при нарушении политики компании.

Производство на российских заводах сократят из-за нарушения цепочек поставок. Также Bosch приостановит работу завода по производству товаров для дома в Санкт-Петербурге.