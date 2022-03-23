Производитель электроники Sharp заявил, что приостановил отгрузку товара в Россию
Это связано с ситуацией на Украине.
Японский производитель электроники Sharp заявил, что приостановил отгрузку товара в Россию. Об этом сообщило агентство «
«Группа Sharp в связи с нынешней ситуацией в настоящее время приостанавливает отгрузку товара в Россию. Мы будем внимательно следить за ситуацией и действовать соответствующим образом на основе духа корпоративных норм», — указано в заявлении на сайте компании. Также там отмечается, что фирма близко воспринимает ситуацию на Украине, «выражает свои соболезнования пострадавшим» и желает скорейшего разрешения конфликта.
В сообщении указано об участии Sharp в сборе средств и помощи пострадавшим.