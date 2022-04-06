Жители сел Заокское и Коростово снова направят губернатору подписи против строительства песчаного карьера

Напомним, что 22 марта управление архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило новый генплан Заокского поселения, где предусмотрена производственная зона для добычи полезных ископаемых, хотя в прошлом году этот генплан отложили из-за недовольства жителей и экологов. Чтобы оспорить решение, некоторые местные жители уже решили обратиться с иском в суд.

Жители сел Заокское и Коростово начали сбор подписей против строительства карьера на пойменных лугах. Об этом РЗН. инфо рассказали в администрации Заокского сельского поселения. Коллективное письмо они отправят губернатору Рязанской области Николаю Любимову и депутату Госдумы Андрею Красову. Под обращением уже подписались более 300 человек.

«Мы, жители села Заокское Рязанского района Рязанской области, выражаем протест внесению изменений в Генеральный план Заокского сельского поселения в части выделения в нем производственной зоны для строительства карьера

В ноябре 2021 года жители села на публичных слушаниях выступили против этого решения. Николай Викторович, 5 лет назад вы шли на выборы с лозунгом „Слышать каждого — работать для всех“. Что нам над сделать, чтобы Вы нас услышали?», — говорится в письме на имя губернатора.

Активисты ждут сельчан в Заокском доме культуры и ходят с подписными листами по домам. Они уверены, что создание производственной зоны навредит пастбищам и сенокосам для скота — источнику благополучия местных крестьянско-фермерских хозяйств.

Напомним, что 22 марта управление архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило новый генплан Заокского поселения, где предусмотрена производственная зона для добычи полезных ископаемых, хотя в прошлом году этот генплан отложили из-за недовольства жителей и экологов. Чтобы оспорить решение, некоторые местные жители уже решили обратиться с иском в суд.