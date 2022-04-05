Постпред России представил доказательства постановки провокаций в Буче

Ранее украинские власти распространили кадры, на которых запечатлены якобы погибшие мирные жители в Буче. В их смерти обвинили российские войска.

Постпред России при ООН Василий Небензя представил доказательства постановки провокаций в Буче. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили РИА Новости.

Ранее украинские власти распространили кадры, на которых запечатлены якобы погибшие мирные жители в Буче. В их смерти обвинили российские войска.

По словам постпреда России Василия Небензи, Минобороны еще 30 марта объявило о выводе российских военных из ряда регионов. В их числе была и Буча.

Еще одно доказательство того, что произошедшее в Буче постановка — поведение мэра города Анатолия Федорука. На видео от 31 марта он представил вывод российских войск как победу украинской армии, но при этом не упомянул об убийствах в городе.

Российский дипломат также показал видео, которое сняла украинская нацгвардия в Буче. Его опубликовали 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Само видео с телами мирных жителей появилось лишь 3 апреля.

«Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью», — подчеркнул Небензя.

По произошедшему Кремль отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей в Буче. По словам пресс-секретаря президента Владимира Пескова, этот вопрос Москва предлагала дважды обсудить в Совбезе ООН, но Британия заблокировала их поведение. Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать провокацию украинской стороны об убийстве мирных жителей в Буче.