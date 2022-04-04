Бастрыкин поручил проанализировать провокацию украинской стороны об убийстве мирных в Буче

По данным Минобороны, материалы о преступлениях в этом населенном пункте не соответствуют действительности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать провокацию украинской стороны об убийстве мирных жителей в Буче. Об этом сообщил сайт СК РФ.

«По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным Минобороны, материалы о преступлениях в этом населенном пункте не соответствуют действительности.

Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку всем, кто причастен к провокации по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).