Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
Втр, 05
Срд, 06
ЦБ USD 83.43 0.02 02/04
ЦБ EUR 92.15 -0.34 02/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
Вчера 10:18
6 381
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 277
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 219
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
8 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Песков заявил, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей в Буче
Москва предлагает обсуждать этот вопрос на максимально высоком уровне, в том числе и в Совбезе ОНН.

Песков заявил, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей в Буче. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва предлагает обсуждать этот вопрос на максимально высоком уровне, в том числе и в Совбезе ОНН.

«Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная», — констатировал Песков.

Также пресс-секретарь призвал мировых лидеров не спешить с обвинениями. Он подчеркнул, что в распространяемых видеоматериалах нашли признаки «видеоподлогов и различных фейков».

Ранее сообщалось, что глава С. К. Александр Бастрыкин поручил проанализировать провокацию украинской стороны об убийстве мирных жителей в Буче.