Песков заявил, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей в Буче

Москва предлагает обсуждать этот вопрос на максимально высоком уровне, в том числе и в Совбезе ОНН.

Песков заявил, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей в Буче. Об этом пишет ТАСС .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва предлагает обсуждать этот вопрос на максимально высоком уровне, в том числе и в Совбезе ОНН.

«Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная», — констатировал Песков.

Также пресс-секретарь призвал мировых лидеров не спешить с обвинениями. Он подчеркнул, что в распространяемых видеоматериалах нашли признаки «видеоподлогов и различных фейков».