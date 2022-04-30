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С территории «Азовстали» вышла группа мирных жителей
Всего эвакуировали 25 мирных жителей, среди которых 19 взрослых и шесть детей.

С территории завода «Азовсталь» в субботу, 30 апреля, эвакуировали группу мирных жителей. Об этом передает РИА Новости.

Всего эвакуировали 25 мирных жителей, среди которых 19 взрослых и шесть детей.

Ранее стало известно, что украинская группировка, оставшаяся в Мариуполе, заблокирована на металлургическом комбинате «Азовсталь». 26 апреля Владимир Путин заявлял, что завод полностью изолирован.