С территории «Азовстали» вышла группа мирных жителей
Всего эвакуировали 25 мирных жителей, среди которых 19 взрослых и шесть детей.
С территории завода «Азовсталь» в субботу, 30 апреля, эвакуировали группу мирных жителей. Об этом передает
Всего эвакуировали 25 мирных жителей, среди которых 19 взрослых и шесть детей.
Ранее стало известно, что украинская группировка, оставшаяся в Мариуполе, заблокирована на металлургическом комбинате «Азовсталь». 26 апреля Владимир Путин заявлял, что завод полностью изолирован.