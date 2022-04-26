Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ*

Президент рассказал, что военнослужащие украинской армии действуют как террористы, прикрываясь гражданским населением.

Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ*. Об этом пишет РИА Новости .

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин сравнил действия украинских военных с боевиками Исламского государства*.

Путин рассказал, что Киев сообщает о гражданском населении на территории завода «Азовсталь».

«Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать — это выпустить этих людей. Чего же проще», — заявил президент.

Путин добавил, что на территории завода не ведутся боевые действия, он полностью изолирован. Также он подчеркнул, что российская сторона находится в контакте с теми, кто остался на «Азовстали».

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

* Террористическая организация, запрещенная в России.