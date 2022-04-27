Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 72.88 0.17 28/04
ЦБ EUR 75.92 -0.75 28/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
Вчера 17:15
1 078
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
Вчера 10:30
3 649
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
Вчера 15:30
886
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
25 апреля 11:31
3 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани в ночь на 28 апреля перекроют движение в районе остановок «Рязанская таможня»
Ограничение связано с проведением дорожно-строительных работ.

В Рязани перекроют движение в районе остановок общественного транспорта «Рязанская таможня». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Движение ограничат с 22.00 27 апреля до 05.00 28 апреля в связи с проведением дорожно-строительных работ.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Место огородят.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее мэрия предупредила об ограничении движения на улице Сельских Строителей.