В Рязани в ночь на 28 апреля перекроют движение в районе остановок «Рязанская таможня»

Ограничение связано с проведением дорожно-строительных работ.

В Рязани перекроют движение в районе остановок общественного транспорта «Рязанская таможня». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Движение ограничат с 22.00 27 апреля до 05.00 28 апреля в связи с проведением дорожно-строительных работ.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Место огородят.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее мэрия предупредила об ограничении движения на улице Сельских Строителей.