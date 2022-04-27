В Рязани из-за ремонта перекрыли движение на улице Сельских Строителей
Ограничения продлятся до окончания ремонтных работ.
В Рязани из-за ремонта перекрыли движение на улице Сельских Строителей. Об этом
Движение перекрыли с 12.00 27 апреля со стороны улицы Промышленной дом № 34. Ограничения продлятся до окончания ремонтных работ. Пути объезда — в районе дома № 3е по улице Сельских Строителей.
Дорогу перекрыли из-за аварийно-восстановительных работ на системе канализации.
Место работ огородили и установили предупреждающие знаки. Рязанцев попросили учитывать эту информации при планировании своих поездок.