Тело ульяновского стрелка обнаружили в комнате с детьми

Тело стрелка обнаружили прямо в комнате с детьми

Появилось фото с места тройного убийства в ульяновском детском саду. Кадры опубликовали во вторник, 26 апреля, в группе 112.

Тело стрелка обнаружили прямо в комнате с детьми.

Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео с места инцидента. По предварительным данным, стрелком оказался Александр Дронин. Ему было 68 лет.