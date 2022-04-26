Тело ульяновского стрелка обнаружили в комнате с детьми
Тело стрелка обнаружили прямо в комнате с детьми
Появилось фото с места тройного убийства в ульяновском детском саду. Кадры опубликовали во вторник, 26 апреля, в группе 112.
Тело стрелка обнаружили прямо в комнате с детьми.
Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео с места инцидента. По предварительным данным, стрелком оказался Александр Дронин. Ему было 68 лет.