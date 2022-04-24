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Пешеходный переход возле академии ФСИН на Первомайском проспекте планируют перенести
На заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства в мэрии Рязани обсудили ряд вопросов, в том числе перенос или ликвидацию пешеходного перехода на Первомайском проспекте в районе пересечения с улицей Пожалостина.

На заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства в мэрии Рязани обсудили ряд вопросов, в том числе перенос или ликвидацию пешеходного перехода на Первомайском проспекте в районе пересечения с улицей Пожалостина. Об итогах заседания рассказал руководитель сообщества ПУВР «ВКонтакте» Георгий Парублев.

По словам Парублева, что за несколько лет в этом месте произошло 15 ДТП, в которых пострадали и погибли люди. ГИБДД выступает либо за ликвидацию, либо за оборудование подземного/наземного перехода, либо за установку светофора. Парублев отметил, что второе невозможно, поэтому речь идет о переносе.

«Я считаю, его нецелесообразно делать регулируемым, это содаст пробку. Мы считаем, что переход надо ликвидировать», — добавил он.

Парублев добавил, что большинство пострадавших в ДТП на переходе — это студенты и преподаватели академии ФСИН. В академии высказались за ликвидацию перехода.

Также от депутатского корпуса поступило предложение перенести пешеходный переход дальше, к гарнизонной поликлинике, при этом оборудовав его светофором. Администрация обещала произвести расчет реализации проектов. Конечное решение о отложили до следующего заседания рабочей группы.

Напомним, ранее большинство рязанцев проголосовали за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.