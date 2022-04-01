Большинство рязанцев проголосовали за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте

За отмену перехода проголосовали 468 рязанцев (53%), против — 410 человек (47%).

Большинство рязанцев проголосовали за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.

За отмену перехода проголосовали 468 рязанцев (53%), против — 410 человек (47%).

Интернет-голосование проходило на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги».

Речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Переход предложили убрать из-за повышенной аварийности на участке.