Большинство рязанцев проголосовали за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте
За отмену перехода проголосовали 468 рязанцев (53%), против — 410 человек (47%).
Большинство рязанцев проголосовали за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.
За отмену перехода проголосовали 468 рязанцев (53%), против — 410 человек (47%).
Интернет-голосование проходило на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги».
Речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Переход предложили убрать из-за повышенной аварийности на участке.