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Полеты в аэропорты Юга и Центра России ограничили до 1 мая
Режим ограничения полетов в ряде российских аэропортов продлили до 1 мая. Об этом сообщила Росавиация.

Режим ограничения полетов в ряде российских аэропортов продлили до 1 мая. Об этом сообщила Росавиация.

В сообщении говорится, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая. Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовали предлагать альтернативные маршруты через Сочи, Минводы, Волгоград, Ставрополь и Москву.

Напомним, ограничения на полеты ввели с 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине.