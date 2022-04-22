В Рязани на директора охранного предприятия завели уголовное дело
Это связано с перестрелкой около здания «Рязцветмета».
В Рязани на директора охранного предприятия завели уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Мужчину подозревают в насилии в отношении полицейского.
По данным следователей, вечером в четверг, 21 апреля, в полиции появилась информация о конфликте между представителями частных охранных фирм. Стычка произошла около предприятия на Куйбышевском шоссе.
На место выехали полицейские. 65-летни подозреваемый выстрелил из травматического пистолета. Пуля попала в ногу правоохранителю.
Расследование продолжается.
Напомним, о перестрелке около здания завода «Рязцветмет» стало известно в четверг, 21 апреля. Инцидент прокомментировали в полиции.