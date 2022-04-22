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В Рязани на бывшем заводе «Рязцветмет» в перестрелке пострадали два человека
Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

В Рязани на бывшем заводе «Рязцветмет» в перестрелке пострадали два человека. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Инцидент произошел вечером в четверг, 21 апреля. Два человека получили огнестрельные ранения: 44-летний мужчина получил ранение в живот, а 64-летний — в голову. Последний, по информации издания, является директором частной охранной фирмы. Их доставили в ОКБ.

Нападавшие стреляли из травматических пистолетов. Собеседник «Новой газеты» сообщил, что это была попытка рейдерского захвата предприятия.

Информацию прокомментировали в полиции.