В Рязани на бывшем заводе «Рязцветмет» в перестрелке пострадали два человека

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

В Рязани на бывшем заводе «Рязцветмет» в перестрелке пострадали два человека. Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Инцидент произошел вечером в четверг, 21 апреля. Два человека получили огнестрельные ранения: 44-летний мужчина получил ранение в живот, а 64-летний — в голову. Последний, по информации издания, является директором частной охранной фирмы. Их доставили в ОКБ.

Нападавшие стреляли из травматических пистолетов. Собеседник «Новой газеты» сообщил, что это была попытка рейдерского захвата предприятия.

Информацию прокомментировали в полиции.