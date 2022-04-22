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Мэрия утвердила проект застройки многоэтажками завода ЖБК-8 на улице Чкалова в Рязани
На участке намерены возвести пять домов и детский сад. Застройка пройдет в два этапа.

Мэрия утвердила проект застройки многоэтажками завода ЖБК-8 на улице Чкалова в Рязани. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали 20 апреля 2022 года.

На участке намерены возвести пять домов и детский сад. Застройка пройдет в два этапа.

Сначала планируется возведение двух десятиэтажек с пристроенным магазином на первом этаже, двух подземных паркингов и высотки с разной этажностью (18/25/22 этажей).

На втором этапе ожидается еще две высотки (18/25/22 этажей), двухэтажный детсад на 80 мест и два подземных паркинга.