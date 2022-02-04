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На улице Чкалова в Рязани построят многоэтажки и детский сад
ГК «Единство» заключила с мэрией договор комплектного развития территории, в котором закреплены все обязательства мэрии и застройщика.

На улице Чкалова в Рязани построят многоэтажки и детский сад. Об этом в четверг, 3 февраля, на совещании с губернатором заявил гендиректор ГК «Единство» Антон Воробьев.

Он рассказал, что его компания заключила с мэрией договор комплектного развития территории. По словам Воробьева, в нем «закреплены все обязательства мэрии и застройщика не на словах, а на бумаге».

«Мы можем в рамках комплексной развития территории понимать, что мы будем возводить, когда, в какие сроки и доносить эту информацию до наших потребителей, — отметил гендиректор компании. — Он позволит покупателям четко понимать, что застройщик не сможет обмануть, перепрофилировать социальную среду».

В договоре речь идет о застройке улицы Чкалова на месте бывшей территории завода ЖБИ-8. Там появятся многоэтажки, коммерческая инфраструктура, детсад, который в рамках обязательств по договору КРТ передадут от застройщика городу безвозмездно.

Воробьев пояснил, что район нуждается в детсаде, а не школе.