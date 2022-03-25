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Опубликован проект застройки многоэтажного завода ЖБК-8 на улице Чкалова в Рязани
Застройка пройдет в два этапа. Сначала планируется возведение двух десятиэтажек с пристроенным магазином на первом этаже, двух подземных паркингов и высотки с разной этажностью (18/25/22 этажей).

Опубликован проект застройки многоэтажного завода ЖБК-8 на улице Чкалова в Рязани. Согласно документу, на участке намерены возвести пять домов и детский сад.

Застройка пройдет в два этапа. Сначала планируется возведение двух десятиэтажек с пристроенным магазином на первом этаже, двух подземных паркингов и высотки с разной этажностью (18/25/22 этажей).

На втором этапе ожидается еще две высотки (18/25/22 этажей), двухэтажный детсад на 80 мест и два подземных паркинга.

Около каждого дома застройщик планирует благоустроить территорию, оборудовать спортивно — игровые и площадки для отдыха. Также на территории появятся 365 наземных парковок и пешеходный бульвар.

Отмечается, что на территории находятся 34 здания и сооружения бывшего ООО «ЖБК-8». Все они находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу за счет собственных средств заказчиков.

Утверждение проекта планировки и межевания территории, изменение в генплан и ПЗЗ территории на улице Чкалова обсудят на публичных слушаниях 7 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.