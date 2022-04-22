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«Елатомский стрелок» выступил в суде с последним словом
Следующее заседание суда состоится 11 мая 2022 года в 14:30. На нем «елатомскому стрелку» огласят приговор.

В пятницу, 22 апреля, в рязанском областном суде «елатомский стрелок» Антон Франчиков выступил с последним словом.

«4 апреля 2020 года моя жизнь остановилась в результате ворвавшейся пьяной компании в мою квартиру.

Началось все с того, что на углу нашего дома начала кричать пьяная компания, от шума проснулась дочь и начала громко плакать. Я вышел на балкон и сделал замечание, что они разбудили ребенка. Данный факт подтверждается показанием соседа. По непонятным причинам компания ворвалась ко мне в квартиру. После этого я взял ружье, чтобы испугать ворвавшихся людей. Умысла убивать потерпевших не было.

У меня не было выбора, в квартире находилось двое детей, кричать о помощи я не мог, соседей на лестничных клетках не было. Звонить в полицию на тот момент также физически не мог.

Нападение произошло внезапно. Нападавшие люди имели значительное физическое превосходство и численное. Вид оружия их не испугал, они решили его отнять. В результате меня вытащили в подъезд. Пьяная толпа окружила в подъезде и вытаскивать на лестнице. Телесные повреждения, которые я получил свидетельствуют о примененном насилии, что есть в медицинском освидетельствовании.

Я испытал психологический шок. Испугавшись за свою жизнь и своих детей, мне не был ясен момент окончания данных посягательств и что они продолжат свои действия и могут лишить жизни меня и мою семью. Никто не вправе проникать в жилище.

Потерпевшие самовольно вошли в подъезд и квартиру. Моя версия подтверждается рядом экспертиз. Я раскаиваюсь в содеянном, ничего бы не было, если бы пьяная компания, не ворвалась в мой дом».

Следующее заседание суда состоится 11 мая 2022 года в 14:30. На нем «елатомскому стрелку» огласят приговор.

Ранее прокуратура запросила для Антона Франчикова пожизненный срок.

Напомним, жителя Касимовского района Антона Франчикова обвиняют в убийстве пяти человек. Трагедия произошла 4 апреля 2020 года. Франчиков находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, пошла в подъезд дома. Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым. Он показал, как совершал убийства.