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Прокуратура попросила пожизненный срок для «елатомского стрелка»
Cторона обвинения попросила взыскать с подсудимого три миллиона рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Прокуратура попросила пожизненный срок для «елатомского стрелка». Об этом сообщили в пресс-службе органа в четверг, 14 апреля.

Также сторона обвинения попросила взыскать с подсудимого три миллиона рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Напомним, жителя Касимовского района Антона Франчикова обвиняют в убийстве пяти человек. Трагедия произошла 4 апреля 2020 года.

Франчиков находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, пошла в подъезд дома.

Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым. Он показал, как совершал убийства.