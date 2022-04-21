Шойгу сообщил, что российские войска освободили Мариуполь

Он добавил, что на заводе «Азовсталь» по всему периметру заблокированы до двух тысяч боевиков. Министр сообщил, что на их штурм потребовалось бы около трех-четырех дней.

Российские войска и подразделения ДНР освободили Мариуполь. Об этом в докладе Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости .

Шойгу отметил, что «обстановка в городе спокойная».

Он добавил, что на заводе «Азовсталь» по всему периметру заблокированы до двух тысяч боевиков. Министр сообщил, что на их штурм потребовалось бы около трех-четырех дней.

В ответ на это президент приказал отменить штурм промзоны. Он объяснил это сохранением жизней российских военных.

Путин отметил, что необходимо еще раз предложить украинским боевикам сложить оружие.

«Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами», — заявил президент.