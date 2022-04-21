Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

Он объяснил, что отмена штурма необходима для сохранения жизни российских военных.

Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Заявление президент сделал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Предлагаемый штурм промзоны „Азовстали“ считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин.

Он объяснил, что отмена штурма необходима для сохранения жизни российских военных.