Рязанские депутаты хотят подсчитать пни на центральных улицах

В четверг, 21 апреля, на комитете по градостроительству и землепользованию депутаты обсудили вырубку деревьев в центре города.
По их словам, оставшиеся пни после распила сухих деревьев необходимо убрать, так как они «портят облик города» и вызывают недовольство у рязанцев.
Однако выяснилось, что для выкорчевывания пней необходим специальный автомобиль, которого нет в наличии.
Председатель гордумы Татьяна Панфилова подчеркнула, что пока покупка данной машины не предусмотрена ни одной муниципальной программой.
На заседании было решено провести подсчет пней на улицах и после этого решить о необходимости приобретения автомобиля для их вывоза.
Напомним, ранее рязанка пожаловалась на вырубку вековых сосен в Солотче. Женщина обращалась в полицию, но там не отреагировали.