Рязанские депутаты хотят подсчитать пни на центральных улицах

Пни, оставшиеся после распила сухих деревьев, необходимо убрать, так как они «портят облик города». Для этого нужно купить специальную машину, а вначале подсчитать количество пней.

В четверг, 21 апреля, на комитете по градостроительству и землепользованию депутаты обсудили вырубку деревьев в центре города.

По их словам, оставшиеся пни после распила сухих деревьев необходимо убрать, так как они «портят облик города» и вызывают недовольство у рязанцев.

Однако выяснилось, что для выкорчевывания пней необходим специальный автомобиль, которого нет в наличии.

Председатель гордумы Татьяна Панфилова подчеркнула, что пока покупка данной машины не предусмотрена ни одной муниципальной программой.

На заседании было решено провести подсчет пней на улицах и после этого решить о необходимости приобретения автомобиля для их вывоза.

Напомним, ранее рязанка пожаловалась на вырубку вековых сосен в Солотче. Женщина обращалась в полицию, но там не отреагировали.