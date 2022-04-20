«Кругом пни и опилки». Рязанка сообщила о вырубке вековых сосен в Солотче

Жительница два раза обращалась в полицию, но это не принесло результата. Работники, которые пилят деревья, не могут показать нужных документов и сбегают.

Рязанка сообщила РЗН. инфо о вырубке деревьев в Солотче. По ее словам, звук бензопилы ежедневно встречает туристов при входе на тропу Паустовского от солотчинской больницы.

«Более полугода продолжается незаконная „выборочная“ рубка живых прямых сосен. Вокруг свежие пни, опилки и зеленые хвойные ветви. На земле — следы волочения бревен», — посетовала рязанка.

Девушка подчеркнула, что если углубиться в сторону окружной трассы от солотчинской больницы, то можно найти целые делянки с пнями.

Читательница добавила, что обращалась в полицию, но результатов это не принесло.

«Зимой дважды звонила в полицию. Приняли по звонку информацию, записали данные и на этом все. А вырубка продолжается. В интернете, если поискать, легко находятся видео ранних лет, то есть проблема не нова. Строить дома в Солотче нельзя, ибо заповедник. А пилить вековые сосны в бору можно?», — продолжила собеседница.

По словам рязанки, для вырубки деревьев необходимы соответствующие документы. Однако их работники предъявить не могут и при вопросе «убегают» с места спила.

«Два человека спиливают сосны — пенсионер и его товарищ. Иногда они используют трактор», — заключила читательница.

По информации собственного источника РЗН. инфо, территория, где проводится вырубка, относится к лесопарковому зеленому поясу, который не исключает рубки. Возможно, она ведется в рамках выполнения госзадания, поскольку арендатора на участке нет. Также на месте могут проводить санитарно-оздоровительные работы.