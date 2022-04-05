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На должность замруководителя аппарата рязанской администрации назначили Евгению Власову
О кадровых решениях сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Евгению Власову назначили на должность заместителя руководителя аппарата администрации. О кадровых решениях в понедельник, 4 апреля, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

С 2014 года Евгения Власова занимала должность начальника управления культуры. На ее должность назначили Ольгу Голеву, которая ранее занимала должность замминистра культуры и туризма Рязанской области.