Застреливший в Подмосковье спасателя пенсионер оказался шизофреником

80-летний мужчина зажал трос промышленного альпиниста на уровне пятого этажа. Рабочий вызвал полицейских и сотрудников МЧС. Прибывший спасатель позвонил в дверь пенсионера, на что тот выстрелил из самодельного оружия. Мужчина погиб на месте.

Пенсионер, застреливший в подмосковном Одинцово спасателя, болен шизофренией. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне, 17 апреля. 80-летний мужчина зажал трос промышленного альпиниста на уровне пятого этажа. Рабочий вызвал полицейских и сотрудников МЧС. Прибывший спасатель позвонил в дверь пенсионера, на что тот выстрелил из самодельного оружия. Мужчина погиб на месте. После этого пенсионер выстрелил себе в ногу. Его госпитализировали.

Позже правоохранители выяснили, что пенсионер болен шизофренией и состоит на учете в ПНД.

Возбуждено три уголовных дела по статья «Убийство», «Незаконный оборот оружия», «Незаконное лишение свободы с применением оружия».