Застреливший в Подмосковье спасателя пенсионер оказался шизофреником

Пенсионер, застреливший в подмосковном Одинцово спасателя, болен шизофренией. Об этом в понедельник, 18 апреля,
Трагедия произошла накануне, 17 апреля. 80-летний мужчина зажал трос промышленного альпиниста на уровне пятого этажа. Рабочий вызвал полицейских и сотрудников МЧС. Прибывший спасатель позвонил в дверь пенсионера, на что тот выстрелил из самодельного оружия. Мужчина погиб на месте. После этого пенсионер выстрелил себе в ногу. Его госпитализировали.
Позже правоохранители выяснили, что пенсионер болен шизофренией и состоит на учете в ПНД.
Возбуждено три уголовных дела по статья «Убийство», «Незаконный оборот оружия», «Незаконное лишение свободы с применением оружия».