Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
Втр, 19
10°
Срд, 20
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
4 486
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
4 887
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
5 304
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
8 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Застреливший в Подмосковье спасателя пенсионер оказался шизофреником
80-летний мужчина зажал трос промышленного альпиниста на уровне пятого этажа. Рабочий вызвал полицейских и сотрудников МЧС. Прибывший спасатель позвонил в дверь пенсионера, на что тот выстрелил из самодельного оружия. Мужчина погиб на месте.

Пенсионер, застреливший в подмосковном Одинцово спасателя, болен шизофренией. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне, 17 апреля. 80-летний мужчина зажал трос промышленного альпиниста на уровне пятого этажа. Рабочий вызвал полицейских и сотрудников МЧС. Прибывший спасатель позвонил в дверь пенсионера, на что тот выстрелил из самодельного оружия. Мужчина погиб на месте. После этого пенсионер выстрелил себе в ногу. Его госпитализировали.

Позже правоохранители выяснили, что пенсионер болен шизофренией и состоит на учете в ПНД.

Возбуждено три уголовных дела по статья «Убийство», «Незаконный оборот оружия», «Незаконное лишение свободы с применением оружия».