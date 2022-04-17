В Подмосковье мужчина застрелил спасателя, приехавшего на вызов

В Одинцове мужчина застрелил спасателя во время работ по вскрытию квартиры. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash.

В Одинцове мужчина застрелил спасателя во время работ по вскрытию квартиры. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash.

В ЖК «Одинцово-1» участковый вызвал спасателей, чтобы они вскрыли квартиру на Рябиновой улице. Мужчина забаррикадировался дома. На место также выехали полиция и психиатр.

Пока сотрудник МЧС вскрывал замок, хозяин квартиры выстрелил из ружья сквозь дверь. Пуля попала в сердце спасателю, он скончался до прибытия скорой. Владельца квартиры задержали.