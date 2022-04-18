Минздрав нашел нарушения в работе рязанского перинатального центра

Главврачу перинатального центра выдали предписание об устранении нарушений.

В работе рязанского перинатального центра нашли нарушения. Об этом пишет « Вид Сбоку ».

После скандала в перинатальном центре, который произошел из-за гибели младенца после родов, депутат облдумы Максим Мустафин занялся этим вопросом. Ем пришел ответ из Министерства здравоохранения с итогами ведомственной проверки.

В письме говорится, что был выявлен «ряд нарушений». Отмечается, что нарушено несколько нормативных документов, среди которых письма Минздрава и клинические рекомендации по родам. Детали в ведомстве не раскрыли, сославшись на законодательство о врачебной тайне.

Главврачу перинатального центра выдали предписание об устранении нарушений.

Ранее в Рязани возбудили три уголовных дела после гибели младенца в перинатальном центре.