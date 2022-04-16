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Зеленский заявил об отказе от переговоров в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах» с Россией. Его слова цитирует издание «Страна.ua».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах» с Россией. Его слова цитирует издание «Страна.ua».

«Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — сказал Зеленский.

Напомним, объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта. По данным российского Минобороны, большая часть его взята под контроль. В субботу, 16 апреля, в ведомстве сообщили о полном освобождении от боевиков территории металлургического комбината имени Ильича.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации погибли около трех тысяч украинских военнослужащих.