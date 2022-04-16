Зеленский заявил о трех тысячах погибших среди ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации погибли около трех тысяч украинских военнослужащих. Об этом он сообщил телекомпании CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации погибли около трех тысяч украинских военнослужащих. Об этом он сообщил телекомпании CNN.

Зеленский также рассказал, что около десяти тысяч военных ранены. При этом он затруднился назвать число жертв среди мирных жителей из-за «отсутствия информации с блокированных территорий юга и востока».

«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тысяч до 3 тысяч… Такое соотношение. У нас есть около 10 тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», — заявил президент Украины.