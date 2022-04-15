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В Рязанской области шествие «Бессмертного полка» пройдет оффлайн
В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В Рязанской области шествие «Бессмертного полка» пройдет в оффлайн-формате. Об этом заявил губернатор Николай Любимов, сообщил ТКР.

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Шествие пройдет во время парада на День Победы, 9 мая.

5 мая мая в области начнется акция «Сад памяти». Также рязанцы поучаствуют в акции «Песни победы». Рязанские солисты исполнят песню «Катюша» и выложат в сеть с предложением поучаствовать во флешмобе всем желающим.

Ранее стало известно, что в 2022 году «Бессмертный полк» пройдет оффлайн.