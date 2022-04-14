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В 2022 году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате
В 2020 и 2021 году шествие проходило онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В 2022 году шествие «Бессмертного полка» состоится в традиционном формате. Об этом передает «Интерфакс»

О решении на пресс-конференции в четверг, 14 апреля, сообщил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«В этом году мы, сплотившись в едином порыве, пройдем с портретами родных и близких, тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны…» — отметил он.

Макаров добавил, что два года россияне не могли почтить память участников войны.

Напомним, в 2020 и 2021 году шествие проходило онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Отметим, участники «Бессмертного полка» ежегодно в День Победы, 9 мая, проходят колонной с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Движение началось 9 мая 2012 года в Томске. Тогда колонна жителей города прошла по улицам портретами своих родственников.