Директор рязанского предприятия «РСУ №1» покинул пост
РСУ №1 известно по скандалам, связанным с капремонтом многоэтажек. Предприятие неоднократно срывало сроки на объектах.
Директор «Ремонтно-строительного управления №1 Рязани» Николай Кленушкин покинул пост. Об этом пишет «
По информации издания, последним днем на работе в качестве руководителя предприятия для Кленушкина стало 13 июля.
РСУ №1 известно по скандалам, связанным с капремонтом многоэтажек, которые проводила организация. Предприятие неоднократно срывало сроки на объектах.
По информации «Новой газеты», и.о. директора назначили Алексея Оленьева.