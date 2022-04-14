«Елатомский стрелок» заявил, что применил оружие в целях самообороны

Об этом он сообщил на заседании в Рязанском облсуде в четверг, 14 апреля.

«Елатомский стрелок» заявил, что применил оружие в целях самообороны. Об этом стало известно на заседании в Рязанском облсуде в четверг, 14 апреля.

По словам прокуратуры, Антон Франчиков рассказал, что использовал оружие в целях самообороны, так как потерпевшие вытащили его из квартиры, тащили по лестнице и пытались отобрать ружье.

Однако из показаний соседей, которые находились в тот момент в своих квартирах, следует, что в подъезде не было слышно криков, шума, лишь три громких хлопка. После этого прозвучал крик подсудимого «Пошли прочь» и уже звуки выстрелов на улице.

По результатам экспертизы, никаких следов насилия в отношении подсудимого на его теле не обнаружили. Отпечатков пальцев погибших на ружье также не нашли.

Напомним, прокуратура запросила для Антона Франчикова пожизненный срок. Историю «елатомского стрелка» можно изучить по ссылке.