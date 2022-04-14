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Адвокат «елатомского стрелка» попросил смягчить обвинительную статью
Защита попросила квалифицировать действия Франчикова как превышение пределов необходимой самообороны. Статья подразумевает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Адвокат «елатомского стрелка» Антона Франчикова попросил смягчить обвинительную статью. Информация об этом в четверг, 14 апреля, появилась на сайте областной прокуратуры.

Сообщается, что защита попросила квалифицировать действия Франчикова как превышение пределов необходимой самообороны. Статья подразумевает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, слушание по делу «елатомского стрелка» состоялось 14 апреля. Прокуратура попросила дать подсудимому пожизненный срок. Сам Франчиков признался в суде, что применил оружие в целях самообороны.